Simone ucciso a Ostia il killer che gli ha reciso l'arteria femorale | Ho visto la rissa e ho agito d'impulso

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Schiavello aveva 20 anni, è stato accoltellato lo scorso 15 ottobre. Qualche ora dopo è morto in ospedale. Fermato per omicidio un 34enne che è stato trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

simone ucciso ostia killerSimone ucciso a Ostia, il killer che gli ha reciso l’arteria femorale: “Ho visto la rissa e ho agito d’impulso” - Queste le parole del trentaquattrenne fermato dai carabinieri per l'omicidio del ventenne Simone Schiavello, accoltellato nella tarda serata di mercoledì 15 ottobre 2025 in via Forni, a Nuova Ostia . Come scrive fanpage.it

Omicidio Simone Schiavello, fumogeni e striscione a Ostia Nuova. Oggi la fiaccolata contro i pusher - Martedì invece si riunirà a Ostia la commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, per un'audizione straordinaria presso la sede del X Municipio ... Secondo romatoday.it

Simone Schiavello ucciso a coltellate a Ostia. Le accuse dopo i blitz e poi la rissa: le ipotesi dietro l'omicidio - A coordinare le indagini è la procura di Roma ... romatoday.it scrive

