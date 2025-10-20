Simona Ventura parlerà del caso Bena ? Eliminazione e nuove nomination

S tasera va in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello 2025. Simona Ventura conduce la quarta puntata, a partire dalle 21:20 o poco più su Canale 5, affiancata come sempre dal panel di ex inquilini: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, che finora tra i tre è stata la più incisiva. Ci sarà una nuova eliminazione e una nuove nomination. E di certo non mancherà una lavata di testa ai concorrenti reclusi: secondo gli autori, infatti, i “casalinghi”, come li chiama Ventura, stanno affrontando questa esperienza con il freno a mano tirato. E per questo, proprio stasera, ci sarà un’ospite che non le manda a dire. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Simona Ventura parlerà del "caso Bena"? Eliminazione e nuove nomination

News recenti che potrebbero piacerti

Simona Ventura - X Vai su X

Salve non se in realtà parlo con Simona Ventura ma se così fosse avrei bisogno di parlare con lei di cuore - facebook.com Vai su Facebook

Simona Ventura/ “Stalker? Ho avuto paura quando ha minacciato la famiglia, se lo trovassi sotto casa…” - Simona Ventura è stata ospite di Dentro la notizia per parlare dello stalker che sta minacciando da tempo lei e la sua famiglia: le sue parole Dopo l’ospitata di Giovanni Terzi nella giornata di ieri ... Si legge su ilsussidiario.net

Simona Ventura e il marito Terzi minacciati di morte da uno stalker: "Denunciato" - Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia”. Scrive iltempo.it

Simona Ventura e gli altri, quando lo stalking prende di mira i famosi - Ma spesso, dietro il sorriso in pubblico c'è una porta chiusa a chiave, una finestra sbarrata, un telefono che squilla nel cuore ... Si legge su adnkronos.com