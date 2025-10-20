Simeone Torino Cairo non ha dubbi | cosa succederà in estate

Simeone Torino: il Cholito conquista i granata e Cairo svela il futuro. L'argentino si sta rivelando l'arma in più dei granata in questa stagione Il gol decisivo di Giovanni Simeone contro il Napoli non è solo una vittoria di prestigio per il Torino, ma anche la conferma che il "Cholito" è ormai entrato pienamente nel

Torino-Napoli, la moviola: resta qualche dubbio sul gol di Simeone e sul giallo a Juan Jesus

Il #Napoli perde male a #Torino, perché il gol lo segna l'ex #Simeone lanciato da #Gilmour, e al 93' #Lang fa l'1:1 ma è in fuorigioco e il VAR annulla. Perde male anche perché fa di più del #Torino ma non lo fa bene: quando attacca #Conte tiene largo #Spin

Torino, Cairo: "Simeone come fosse acquistato". Su Milan-Como a Perth: "Non è da fare" - Il patron granata ha fatto il punto sul nuovo corso Baroni e risposto inoltre sui principali temi sul tavolo della Figc: stage Nazionale e trasferta Serie A in Australia

Torino, Cairo anticipa l'acquisto di Simeone: "Prestito diventa obbligatorio in modo facile" - Abbiamo fatto bene contro la Roma qualche settimana fa e in generale con le grandi

Cairo conferma Simeone al Torino: "È in prestito, ma lo consideriamo un giocatore acquistato" - "Quello di Simeone contro il Napoli è davvero un gol importante per noi.