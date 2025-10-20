Simeone l' ammazza big sacrificato per Lucca E adesso sotto il Vesuvio lo rimpiangono

Chiamatelo pure Toro ammazza-grandi. I granata, infatti, hanno conquistato gli unici successi in campionato contro le capoliste Roma e Napoli grazie all'arma letale Giovanni Simeone, decisivo e a segno in entrambi i match. Guai per i tifosi partenopei parlare di Core Ngrato nei confronti del Cholito, che in estate ha lasciato il club azzurro controvoglia. Non è un mistero, infatti, che il centravanti argentino fosse legatissimo a squadra e ambiente, tuttavia Manna e Conte avevano deciso di puntare su Lucca per rinforzare l'attacco. E così il classe 1995 è approdato alla corte di Cairo che si gode ora il boom dell'attaccante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

