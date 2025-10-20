Simeone e Adams sintonia granata | ecco la nuova coppia d' assi per l' attacco del Torino

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due centravanti contro il Napoli hanno convinto. Punte tecniche che fanno mille cose per la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

simeone e adams sintonia granata ecco la nuova coppia d assi per l attacco del torino

© Gazzetta.it - Simeone e Adams, sintonia granata: ecco la nuova coppia d'assi per l'attacco del Torino

Scopri altri approfondimenti

Simeone e Adams, sintonia granata: ecco la nuova coppia d'assi per l'attacco del Torino - Sabato contro il Napoli, Giovanni Simeone e Che Adams hanno giocato per la prima volta insieme dall’inizio della partita. Lo riporta msn.com

La coppia Simeone-Adams trascina il Toro: i temi granata sui giornali - Le pagine odierne dei quotidiani in edicola fanno il punto sulla situazione del Torino. Da msn.com

simeone adams sintonia granataSimeone-Adams: la coppia funziona (e diverte) - Giovanni Simeone e Ché Adams: per la prima volta i due attaccanti sono partiti insieme titolari e la coppia ha funzionato ... Da toro.it

Cerca Video su questo argomento: Simeone Adams Sintonia Granata