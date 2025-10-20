Simeone e Adams sintonia granata | ecco la nuova coppia d' assi per l' attacco del Torino

I due centravanti contro il Napoli hanno convinto. Punte tecniche che fanno mille cose per la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Simeone e Adams, sintonia granata: ecco la nuova coppia d'assi per l'attacco del Torino

| LINE UP Ecco la formazione ufficiale del #Torino ? Difesa a tre con #Tameze #Maripan e #Coco A centrocampo #Asllani con #Casadei e #Vlasic sulla trequarti Sulle fasce #Nkounkou con #Pedersen ? Attacco a due con #Adams e #Simeone #Tori - facebook.com Vai su Facebook

Voti #TorinoNapoli Torino Israel 6.5; Tameze 6 Maripan 7 Coco 6.5; Pedersen 7 Casadei 6.5 Vlasic 6.5 Asllani 6:5 Nkounkou 6; Simeone 7.5 Adams 6.5 Subs Ngonge 6 Gineitis sv Biraghi sv Zapata sv Ismaijli sv - X Vai su X

