Sigourney Weaver difende Alien 3 di David Fincher | È così diverso dai primi due mi piace

Comingsoon.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per David Fincher non fu facile portare a casa Alien 3, ma Sigourney Weaver non è d'accordo con chi liquida il terzo capitolo della saga. Al Comic Con di New York si è schierata al fianco del regista (come vi si era schierata allora). 🔗 Leggi su Comingsoon.it

sigourney weaver difende alien 3 di david fincher 200 cos236 diverso dai primi due mi piace

© Comingsoon.it - Sigourney Weaver difende Alien 3 di David Fincher: "È così diverso dai primi due, mi piace"

Altri contenuti sullo stesso argomento

sigourney weaver difende alienAlien 3, Sigourney Weaver difende il cult incompreso di David Fincher: "Un'opera diversa" - Sentite che cosa ha detto la storica protagonista del franchise di Alien a proposito del titolo più divisivo della ... Si legge su cinema.everyeye.it

sigourney weaver difende alienSigourney Weaver al Comic-Con: Ripley potrebbe tornare in un film di Alien grazie a Walter Hill - Sigourney Weaver rilancia le speranze dei fan sul suo ritorno come Ripley nella saga di Alien. Secondo comingsoon.it

sigourney weaver difende alienAlien, buone notizie da Sigourney Weaver: il momento che i fan attendono da oltre trent’anni sta per arrivare? - Sigourney Weaver ha delle fantastiche notizie per i fan di Alien: il loro personaggio preferito sta forse per tornare sul grande schermo? Segnala bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Sigourney Weaver Difende Alien