Tempo di lettura: 3 minuti “Una signora in leggerissimo sovrappeso”. È bufera su Paolo Mieli, per aver definito così Souzan Fatayer, candidata di Avs alle regionali in Campania. La donna è palestinese nata a Nablus, ma da 40 anni vive a Napoli, dove insegna all’Università Orientale. “Avs – dice Mieli introducendo la rassegna stampa su Radio 24 – a Napoli presenta la palestinese napulitana che esalta Hamas, una signora in leggerissimo sovrappeso”. A quel punto, il conduttore Simone Spetia prova a interrompere il giornalista, sottolineando che “ questo è poco importante”. Mieli tuttavia continua. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Signora in leggero sovrappeso”: bufera su Mieli per frasi su candidata palestinese in Campania