Signora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso la vetrina

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forse era in camerino a provare un abito, forse era andata al bagno e non ha sentito che il negozio era in chiusura, fatto sta che lunedì sera una signora è rimasta intrappolata nei locali di un grande magazzino di viale Augusto, a Fuorigrotta. I passanti l'hanno vista spuntare da una vetrina e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

La signora Maria, barricata nel suo negozio in via vanchiglia - La signora Maria aveva 24 anni quando ha aperto il suo negozio di casalinghi in via Vanchiglia. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Signora Chiusa Dentro Negozio