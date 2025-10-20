Signora chiusa dentro un negozio chiede aiuto ai passanti attraverso la vetrina
Forse era in camerino a provare un abito, forse era andata al bagno e non ha sentito che il negozio era in chiusura, fatto sta che lunedì sera una signora è rimasta intrappolata nei locali di un grande magazzino di viale Augusto, a Fuorigrotta. I passanti l'hanno vista spuntare da una vetrina e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
