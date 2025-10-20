Sigfrido Ranucci Marco Damilano-choc | evoca un golpe

È alquanto singolare il fatto che i giornalisti che danno lezione sui discorsi d’odio si prodighino poi per creare connessioni tra la destra al governo e l’attentato subìto da Sigfrido Ranucci. È ancora più singolare il fatto che tali infamanti allusioni costituiscano poi il canovaccio della sciatta propaganda di Elly Schlein sull’”estrema destra” al governo (estrema?) che minaccerebbe in Italia le libertà democratiche. Poi c’è chi va oltre: è il caso di un articolo di Marco Damilano sul quotidiano Domani. A lui l’attentato a Ranucci fa venire in mente il golpe Borghese del 1970 il quale voleva mandare i suoi armigeri alla Rai per lanciare da lì il proclama golpista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, Marco Damilano-choc: evoca un golpe

Leggi anche questi approfondimenti

L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme: il conduttore è sotto scorta dal 2014. Indaga l'Antimafia - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, Giorgia Meloni e il rapporto con la libertà di stampa, l'editoriale di Massimo Gramellini - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista a Rai3: "Chi ha messo l'ordigno conosce le mie abitudini" - Il conduttore di Report è stato ospite della trasmissione di Marco Damilano "Il Cavallo e la Torre" dove ha parlato di libertà di stampa, le minacce al giornalismo e il punto sulle indagini ... Lo riporta romatoday.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, un chilo di esplosivo sotto casa: “Chi ha piazzato la bomba sapeva dove colpire” - Le indagini proseguono per individuare i responsabili e chiarire la matrice dell’attentato POMEZIA - Come scrive etrurianews.it

La piazza abbraccia Ranucci, 'siamo noi la tua scorta' - Sigfrido Ranucci alle sei di sera si affaccia dal primo piano della sede Rai di via Teulada e stringe le braccia attorno al petto, asciuga gli occhi e lancia baci ai giornalisti, colleghi, amici e ... Si legge su ansa.it