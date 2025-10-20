Sigfrido Ranucci contattato da narcos messicani | l' allarme dell' avvocato

Un cartello messicano avrebbe messo nel mirino già nel 2024 il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai 3, di recente vittima di un tentato attentato. La sua auto, parcheggiata sotto casa a Pomezia, è stata fatta esplodere nella notte di giovedì 16 ottobre. Gli investigatori, alla ricerca del responsabile dell'atto intimidatorio, starebbero prendendo in considerazione anche la pista del cartello messicano. Pare, infatti, che dopo un’inchiesta del programma, alcuni esponenti si sarebbero detti pronti ad azioni violente nei confronti del giornalista. Questo quanto sarebbe emerso da una conversazione “intercettata” da un avvocato, Alexandro Maria Tirelli, e riferita sia a Ranucci che al pm della Dda Francesco Cascini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

