Una stangata è in arrivo per milioni di fumatori italiani. Il governo ha deciso di mettere mano alle accise, e il risultato è un aumento generalizzato dei prezzi su sigarette, tabacco trinciato e sigarette elettroniche. Dietro la misura, inserita nella Legge di Bilancio 2026, ci sono due obiettivi chiari: aumentare le entrate e scoraggiare il consumo di nicotina. Ma i rincari previsti non sono affatto leggeri, e in molti parlano già di "mazzata fiscale" per chi fuma. Sigarette tradizionali: rincari progressivi fino al 2028.

© Tvzap.it - Sigarette, tabacco ed elettroniche: l’annuncio del governo ai fumatori. Brutte notizie