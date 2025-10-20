Sigarette tabacco ed elettronicche | l’annuncio del governo ai fumatori Brutte notizie
Una stangata è in arrivo per milioni di fumatori italiani. Il governo ha deciso di mettere mano alle accise, e il risultato è un aumento generalizzato dei prezzi su sigarette, tabacco trinciato e sigarette elettroniche. Dietro la misura, inserita nella Legge di Bilancio 2026, ci sono due obiettivi chiari: aumentare le entrate e scoraggiare il consumo di nicotina. Ma i rincari previsti non sono affatto leggeri, e in molti parlano già di “mazzata fiscale” per chi fuma. Leggi anche: “Referendum”. Clamoroso! Meloni a bocca aperta: cosa sta succedendo Leggi anche: “Ha vinto lui!”. Le elezioni che cambiano tutto dopo decenni Sigarette tradizionali: rincari progressivi fino al 2028. 🔗 Leggi su Tvzap.it
