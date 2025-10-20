Sigarette | aumento di 15 centesimi nel 2026 sarà di 60 nel giro di tre anni
Roma, 20 ottobre 2025 – Le sigarette diventano più costose. Gli aumenti delle accise così come previsti dalla prima bozza della manovra 2026 avranno un effetto sui prezzi delle 'bionde' di 14-15 centesimi di euro nel prossimo anno, arrivando a un totale di 60 centesimi nei tre anni di programmazione. A dare i numeri sono fonti di settore, che indicano rincari di 12 centesimi anche per le sigarette elettroniche. Gli incrementi di prezzo interesseranno pure il tabacco trinciato. Le compagnie potranno comunque decidere se traslare effettivamente l'intero rialzo sul prezzo al consumo o se assorbirlo in tutto o in parte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
