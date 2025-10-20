Sicurezza | il Siap attacca Dichiarazioni confuse il centro storico non può diventare una vetrina mediatica
Il segretario generale del Siap Genova Roberto Traverso critica duramente le recenti disposizioni sulla sicurezza nel centro storico, definite “un déjà vu farcito di illusioni mediatiche”. Secondo il sindacato, l’idea di una presunta “tripartizione” dei compiti tra polizia di Stato, carabinieri e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altre letture consigliate
Processo alla sicurezza: quando difendere chi ci difende diventa un problema politico. Articolo del Segretario Generale Siap Giuseppe Tiani - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza e Coesione nel Medio Ponente: Incontro Traverso (SIAP)-Ceraudo - X Vai su X
Sicurezza, Anzil attacca De Toni: «Immobilismo sconcertante della giunta». È scontro tra Regione e Comune - Dall'aula del Consiglio regionale un attacco frontale al sindaco Alberto Felice De Toni sulla sicurezza. Si legge su ilgazzettino.it