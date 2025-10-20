Sicurezza | il Siap attacca Dichiarazioni confuse il centro storico non può diventare una vetrina mediatica

Il segretario generale del Siap Genova Roberto Traverso critica duramente le recenti disposizioni sulla sicurezza nel centro storico, definite “un déjà vu farcito di illusioni mediatiche”. Secondo il sindacato, l’idea di una presunta “tripartizione” dei compiti tra polizia di Stato, carabinieri e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

