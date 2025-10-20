sicurezza colabrodo da un secolo lo storico stronca il louvre dopo il furto del secolo

"La sicurezza del Louvre? Un colabrodo ieri come oggi". A parlare è Silvano Vinceti, storico e ricercatore autore di numerosi studi su Leonardo da Vinci ed anche sul clamoroso furto della Gioconda rubata nel museo parigino nel 1911. Dopo il colpo degno di uno spettacolare film d'azione, che ha fatto sparire preziosissimi gioielli della Corona di Francia, Vinceti torna a denunciare "una cronica carenza nei sistemi di prevenzione e sicurezza del Louvre", che a suo dire affonda le radici in una storia lunga più di un secolo. "Sono passati oltre cento anni dal furto della Gioconda, eppure nulla sembra essere cambiato - dichiara Vinceti all'Adnkronos -. 🔗 Leggi su Iltempo.it

