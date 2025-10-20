Sicilian Experience torna a Palermo | l’evento che celebra l’anima gastronomica dell’isola

Palermotoday.it | 20 ott 2025

Mercoledì 29 ottobre, a partire dalle 19.30, le luci si accendono su Villa Boscogrande, dimora settecentesca alle porte di Palermo, per la seconda edizione di Sicilian Experience, l’evento che celebra l’anima gastronomica dellisola nell’anno in cui la Sicilia è ufficialmente Regione europea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

