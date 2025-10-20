Sicilia dai Raee alle maceri | via libera al piano anti-caos rifiuti speciali
La Giunta regionale siciliana ha approvato oggi il secondo e decisivo stralcio del Piano regionale di gestione dei rifiuti, dedicato ai rifiuti speciali, completando così un iter normativo atteso da anni. Il provvedimento, ora destinato al vaglio del ministero dell’Ambiente e della Commissione Europea, punta a colmare un deficit strutturale nell’isola: la carenza di impianti adeguati per il recupero e lo smaltimento di scarti industriali, sanitari, agricoli e tecnologici, in un contesto in cui la produzione di tali rifiuti è cresciuta del 24% tra il 2018 e il 2022. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha definito il documento “uno strumento moderno, integrato e orientato alla sostenibilità”, nato con l’obiettivo di affrontare in modo sistemico una situazione “molto complessa”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
