Siamo stati a Misano con la Porsche Taycan Com' è in pista un' auto elettrica?

Dday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo potuto testare in prima persona una Porsche Taycan fra le curve del circuito di Misano. Per capire se un'auto elettrica di questo tipo (pesa 2 tonnellate) può dare feeling da corsa. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Siamo stati a Misano con la Porsche Taycan. Com'è in pista un'auto elettrica?

