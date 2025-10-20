Rispetto a un anno fa il Bar Venezia è diverso, "molte cose sono state fatte e possiamo dire di essere ripartiti". Simona Cattani e il figlio Samuele Rizzi accolgono così i clienti che entrano nel bar. Da dietro al bancone, Cattani riavvolge il nastro a quella sera del 19 ottobre dell’anno scorso. "Abbiamo avuto una marea di danni, è stato un evento incredibile e tragico", ricorda la proprietaria di uno dei bar più colpiti dal disastro. Tant’è che nel 2024 aveva definito l’ alluvione "una guerra", dopo che "al piano di sotto abbiamo avuto due metri di acqua e decine di migliaia di euro di danni", dice Cattani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Siamo ripartiti. Ma non ricapiti più"