Si schianta in moto a La Spezia Federica Tripoli muore a 32 anni | i suoi organi salvano la vita a 5 persone
La tenente di vascello della Marina Militare Federica Tripoli è morta a 32 anni dopo un grave incidente in moto. La giovane è stata ricoverata in ospedale per 15 giorni. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi, che salveranno la vita a 5 persone in lista per un trapianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
