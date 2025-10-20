Si salva da un incidente riceve i soccorsi e viene investito da un' auto | muore a 48 anni

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esce indenne da un incidente ma viene travolto da un'auto. Un dramma avvenuto in piena notte lungo la tangenziale di Forlì, in Emilia-Romagna. Un uomo di 48 anni è morto in quella che è l'ennesima tragedia che insanguina le strade italiane.Lo schianto contro il guardrail L'incidente è avvenuto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

