Si salva da un incidente riceve i soccorsi e viene investito da un' auto | muore a 48 anni
Esce indenne da un incidente ma viene travolto da un'auto. Un dramma avvenuto in piena notte lungo la tangenziale di Forlì, in Emilia-Romagna. Un uomo di 48 anni è morto in quella che è l'ennesima tragedia che insanguina le strade italiane.Lo schianto contro il guardrail L'incidente è avvenuto. 🔗 Leggi su Today.it
