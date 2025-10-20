Si salva da un incidente ma muore poco dopo | dramma in Italia un destino terribile

Un uomo è stato investito e ucciso lungo la Tangenziale di Forlì subito dopo essersi salvato da un precedente incidente autonomo. Il fatto è avvenuto nella notte tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto, lungo l’ex asse di Arroccamento, dove ha perso la vita il 48enne Gennaro Piscopo, residente a Forlì. Secondo una prima ricostruzione, Piscopo stava percorrendo la tangenziale alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finito fuori strada, urtando contro il guardrail. L’uomo è uscito illeso dal veicolo e si trovava sulla carreggiata quando è stato raggiunto da alcuni automobilisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Si salva da un incidente ma muore poco dopo: dramma in Italia, un destino terribile

