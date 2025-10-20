Si ribaltano con l' auto spavento per due giovani a Missaglia
Grande spavento per due giovani a Missaglia nella serata di domenica. Poco dopo le 21, infatti, in via John Fitzgerald Kennedy sono risuonate le sirene di ambulanze e carabinieri.Protagonisti un ragazzo di 19 e una ragazza di 17 anni che viaggiavano a bordo di un mezzo uscito di strada e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
