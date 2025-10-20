Si ribaltano con l' auto spavento per due giovani a Missaglia

Leccotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande spavento per due giovani a Missaglia nella serata di domenica. Poco dopo le 21, infatti, in via John Fitzgerald Kennedy sono risuonate le sirene di ambulanze e carabinieri.Protagonisti un ragazzo di 19 e una ragazza di 17 anni che viaggiavano a bordo di un mezzo uscito di strada e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ribaltano auto spavento dueSi ribaltano con l'auto, spavento per due giovani a Missaglia - L'incidente nella serata di domenica in via kennedy: sul posto due ambulanze e l'automedica. Come scrive leccotoday.it

ribaltano auto spavento dueSchianto tra due auto all'incrocio, una si ribalta: tre persone coinvolte di cui una portata in ospedale - Tre persone coinvolte di cui una trasportata in ospedale, in seguito allo scontro tra due auto avvenuto questa sera, sabato 4 ottobre, ad Arezzo, in via fr ... Come scrive corrierediarezzo.it

ribaltano auto spavento dueProcida, auto si ribalta mentre scende dal traghetto - L'incidente è stato causato dal repentino abbassamento del portellone. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ribaltano Auto Spavento Due