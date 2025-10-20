Si potevano evitare le dimissioni di Appendino? Sì senza una marea di scelte sbagliate
di Paolo Ghion Dimettersi è un arte perduta e se in alcuni partiti è una leggenda da tramandarsi seduti attorno al fuoco, in altri è una convenzione rara ma più praticabile. Se parliamo di autocritica, in politica tocca far propria l’analisi del carbonio-14 per poter risalire all’età della seppur minima ammissione. Eppure, politicamente parlando, esistono delle chimere ed una di questa è Chiara Appendino, che ha scelto di dimettersi dalla posizione di vicepresidente del Movimento Cinque Stelle. Si poteva evitare? Sì e no. Si poteva evitare non commettendo una miriade di scelte sbagliate: se qualcuno ai piani alti avesse deciso di ascoltare altre persone, compresi e soprattutto, vecchi elettori pur sempre del Movimento; se il Movimento non avesse imbarcato persone (per bene) con idee più consone a svuotare la cellula del fu M5S, inoculandovi il nucleo di qualcosa di estinto o a rischio estinzione; se ci fosse quel tanto di onestà che basti ad ammettere che spesso si soffoca ciò che c’è di buono, sulla strada per proteggerlo e se chi dice di mettersi in gioco, poi lo dimostra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
M5S, caccia alle streghe contro la fuga di notizie su Appendino. Vice in scadenza, cosa succede ora - Evocata inchiesta interna per capire chi sia stato a raccontare a Repubblica che la ex sindaca di Torino in assemblea aveva paventato le proprie dimissioni. Segnala repubblica.it
M5S, Appendino evoca dimissioni da vicepresidente. Conte: “Non ho ricevuto nulla” - Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, evoca le dimissioni dalla carica di vicepresidente del Movimento 5 Stelle per chiedere un cambio di "postura" su temi ... Da msn.com