Si perdono al buio sui sentieri poi la notte da incubo | salvati due ciclisti

Si è conclusa con un lieto fine, ma dopo ore di apprensione, l’avventura di due ciclisti che nella tarda serata di domenica si sono persi sui sentieri del Passo della Fobbia, a Capovalle, mentre rientravano da un’escursione in e-bike.L’allarme è scattato intorno alle 22:30. I due, diretti verso. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondisci con queste news

"Bruce Springsteen- Liberami dal nulla" Disney+ mi ha invitata a vedere questo film e mi ha fatto riflettere sull'arte di non fuggire, di trovare un dialogo con il proprio buio e sapere anche dialogare con la morte. L'arte del perdono e di saper tornare indietro, sen - facebook.com Vai su Facebook

Si perdono, sono stanchi e finiscono in una zona impervia: salvati a tarda notte tre escursionisti dopo un intervento lungo 5 ore e complicatissimo - Sono stati salvati nella notte, con l'intervento che si è concluso alle 3 del mattino, i tre escursionisti che, nella serata di ieri - Come scrive ildolomiti.it

Escursionisti americani prendono il sentiero non segnalato e si perdono nei boschi: salvati in piena notte - Mercoledì sera attorno alle 21 la Centrale del 118 ha contattato il Soccorso alpino del Centro Cadore, dopo aver ricevuto la chiamata di 4 escursionisti statunitensi, che avevano perso il ... Riporta ilgazzettino.it

Scout intrappolati nel fango, soccorsi nel cuore della notte in montagna: «Ventidue ragazzi non riuscivano a stare in piedi sul sentiero» - In 22 bloccati in un sentiero a causa del terreno fangoso: è successo a un gruppo di giovani scout che dalla provincia di Cuneo si sono riuniti in Val di Faè. Si legge su ilgazzettino.it