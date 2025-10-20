Si forma la lista di De Luca A Testa Alta in provincia di Salerno per dare sostegno a Roberto Fico

Negli ultimi giorni, la politica in provincia di Salerno ha iniziato a prendere una piega ben definita con la creazione della lista “A Testa Alta”, un progetto politico che si ispira e fa riferimento al governatore Vincenzo De Luca L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Si forma la lista di De Luca “A Testa Alta” in provincia di Salerno per dare sostegno a Roberto Fico

Altre letture consigliate

Regionali, prende forma la lista deluchiana "A testa alta": i primi candidati https://salernotoday.it/politica/lista-testa-alta-de-luca-primi-nomi-20-ottobre-2025.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/48954161947811/foto-luca-cascone-o- - X Vai su X

Nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre si terranno le votazioni per il rinnovo dell’assemblea dei delegati del Fondo Espero. La CISL Scuola partecipa alle elezioni con una propria lista, che è contrassegnata dal numero 3 e dal motto “CISL Scuola, diamo forma - facebook.com Vai su Facebook

Prende forma in provincia di Salerno la lista “A Testa Alta” a sostegno di Fico - Comincia a delinearsi anche in provincia di Salerno la lista “A Testa Alta”, formazione politica che fa riferimento al governatore Vincenzo De Luca e che sosterrà la candidatura alla presidenza della ... Segnala agro24.it

Regionali Campania, Fico lancia la lista civica e vede De Luca: «Avanti con un progetto stabile, alternativo alla destra» - Con la presentazione ufficiale della lista civica “Roberto Fico Presidente” e il faccia a faccia con ... Secondo giustizianews24.it

Regionali, boom di liste per Fico: quanti scenti in Pd, lista De Luca e Avanti - Movimento 5 Stelle guidate da Luca Trapanese a quelle di De Luca, Fico e Italia Viva: ecco tutti i nomi, gli intrecci politici ... Lo riporta internapoli.it