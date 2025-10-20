Si forma la lista di De Luca A Testa Alta in provincia di Salerno per dare sostegno a Roberto Fico

20 ott 2025

Negli ultimi giorni, la politica in provincia di Salerno ha iniziato a prendere una piega ben definita con la creazione della lista “A Testa Alta”, un progetto politico che si ispira e fa riferimento al governatore Vincenzo De Luca L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

