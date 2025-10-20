Si finge un maresciallo dei carabinieri per truffare una 82enne ma in casa trova i poliziotti veri | 22enne arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato, un ragazzo di 22 anni gravemente indiziato di una tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana signora di 82 anni.Il fatto ha avuto il suo epilogo nella mattinata del 18 ottobre presso l’abitazione della vittima, dove l’intervento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it