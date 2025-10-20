Si è spento Lococciolo Il prefetto dell’era mostro

FIRENZE Si è spento all’età di 91 anni, Francesco Lococciolo, già prefetto di Firenze e figura centrale della vita istituzionale italiana tra gli anni ‘70 e ‘90. Napoletano di nascita, fiorentino d’adozione, Lococciolo arrivò a Firenze nel 1978, prima come membro della Commissione di controllo sulla Regione Toscana e poi come vice prefetto vicario. A Palazzo Medici Riccardi fu uno dei protagonisti del periodo 1984-1988, segnato da eventi drammatici come la strage del rapido 904, l’ emergenza siccità del 1985 e la scia di sangue del “ mostro di Firenze ” che generò una psicosi in città. Uomo energico, brillante e dotato di un’ironia tutta partenopea, si distinse per competenza, umanità e spirito di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si è spento Lococciolo. Il prefetto dell’era mostro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si è spento Lococciolo. Il prefetto dell’era mostro - FIRENZESi è spento all’età di 91 anni, Francesco Lococciolo, già prefetto di Firenze e figura centrale della vita istituzionale italiana tra gli anni ‘70 e ‘90. Da lanazione.it

Firenze, si è spento Francesco Lococciolo: muore a 91 anni l’ex prefetto di Palermo - E’ morto a Firenze, all’età di 91 anni, Francesco Lococciolo, già prefetto di Massa, Pisa, Firenze e Palermo, nel periodo tra il 1998 e il 2000 durante il quale era sindaco Leoluca Orland. Come scrive mondopalermo.it