Si è spento a 57 anni il giornalista Nicola De Rossi
È morto a 57 anni il giornalista Nicola De Rossi, per 37 anni corrispondente da Martellago del quotidiano locale Il Gazzettino. Laureatosi in Lettere all'università di Padova, ha frequentato il dottorato di ricerca in Filologia classica all'università di Bologna, per poi dedicarsi all'attività. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
