Si è spenta un' altra ' nota' foggiana | addio al chitarrista Lorenzo Carapella aveva 62 anni

Foggiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta un'altra 'nota' foggiana, ovvero il noto e apprezzato chitarrista Lorenzo Carapella. L'uomo, 62enne, è deceduto domenica 19 ottobre. Era un grandissimo amico di Angelo Palazzo, pianista, anch'egli deceduto improvvisamente in questa nefasta domenica. Chitarrista apprezzato da tutti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

