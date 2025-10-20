Si conclude Atlas Next 2025 | per 10 startup italiane quattro giorni nel cuore dell’innovazione americana

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa a New York la seconda edizione di Atlas Next, la missione internazionale promossa dall’ Associazione transatlantica per l’internazionalizzazione delle startup, che ha portato dieci eccellenze italiane dellinnovazione nel cuore della East Coast americanaQuattro giornate dense di incontri, workshop e momenti istituzionali tra  Manhattan, New Haven e Roosevelt Island hanno confermato la vocazione di Atlas come piattaforma di dialogo tra startup, istituzioni e investitori, rafforzando il legame strategico tra Italia e Stati Uniti. Un ponte solido tra ecosisistemi. La missione si è aperta a  Manhattan, con una sessione presso  Entrepreneurs Roundtable Accelerator (Era), uno dei principali acceleratori di New York, dove  ShoYoung Shin, Head of International Relations, ha illustrato il modello di investimento di ERA e il suo network globale che conta oltre 300 startup accelerate e quattro “unicorni” nel portafoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

