Si conclude Atlas Next 2025 | per 10 startup italiane quattro giorni nel cuore dell’innovazione americana

Si è conclusa a New York la seconda edizione di Atlas Next, la missione internazionale promossa dall’ Associazione transatlantica per l’internazionalizzazione delle startup, che ha portato dieci eccellenze italiane dell’innovazione nel cuore della East Coast americana. Quattro giornate dense di incontri, workshop e momenti istituzionali tra Manhattan, New Haven e Roosevelt Island hanno confermato la vocazione di Atlas come piattaforma di dialogo tra startup, istituzioni e investitori, rafforzando il legame strategico tra Italia e Stati Uniti. Un ponte solido tra ecosisistemi. La missione si è aperta a Manhattan, con una sessione presso Entrepreneurs Roundtable Accelerator (Era), uno dei principali acceleratori di New York, dove ShoYoung Shin, Head of International Relations, ha illustrato il modello di investimento di ERA e il suo network globale che conta oltre 300 startup accelerate e quattro “unicorni” nel portafoglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it