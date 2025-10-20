Lily Allen è pronta a tornare alla musica con un nuovo album, il suo quinto lavoro in studio a distanza di sette anni da No Shame (2018). Le voci di una nuova era musicale risalgono al 2020, quando la popstar britannica annunciava di aver finito di lavorare ad un nuovo album (che non ha visto mai la luce) e di scrivere per tre musical. Due anni dopo, ha dichiarato di essere tornata in studio dopo la sua esibizione come ospite speciale al set di Olivia Rodrigo a Glastonbury nel 2022. Dopo la collaborazione, la Allen ha attribuito alla performance con la collega il merito di aver “suscitato qualcosa” in lei che ha riacceso il suo desiderio di scrivere e registrare nuova musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si avvicina il ritorno di Lily Allen: “Il nuovo album è stato registrato alla fine dello scorso anno”