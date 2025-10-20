Si arretra sulla sostenibilità | Caserta tra le città peggiori in tutta l' Italia
Le città italiane arretrano sulla strada della sostenibilità e Caserta si ritrova ancora una volta nelle retrovie. È quanto emerge dal nuovo rapporto “Ecosistema Urbano 2024” di Legambiente, realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che misura le performance ambientali dei 106 capoluoghi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
