Si arretra sulla sostenibilità | Caserta tra le città peggiori in tutta l' Italia

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le città italiane arretrano sulla strada della sostenibilità e Caserta si ritrova ancora una volta nelle retrovie. È quanto emerge dal nuovo rapporto “Ecosistema Urbano 2024” di Legambiente, realizzato con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che misura le performance ambientali dei 106 capoluoghi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Arretra Sostenibilit224 Caserta Citt224