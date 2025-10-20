Calato il sipario sul secondo appuntamento del World Tour di short track. Il secondo atto sull’anello di ghiaccio della Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) è stato chiuso col sorriso dall’Italia. La squadra maschile formata da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser ha ottenuto il terzo posto nella Finale A, vinta dal Canada davanti ai Paesi Bassi. Siamo a quota quattro top-3 consecutive in questa specialità nel massimo circuito internazionale ed è una cosa che si è verificata solo nel 1998. Il gruppo c’è, al pari di un Sighel un po’ sfortunato. Tra cadute e sanzioni discutibili, il trentino non è riuscito a replicare lo strepitoso percorso nel primo appuntamento nella capitale del Quebec. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, chiusa la doppietta a Montreal con la top-3 della staffetta maschile e gli acciacchi di Arianna Fontana