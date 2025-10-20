Shopping di vicinato e artisti di strada | il quartiere in festa

L'obiettivo di fondo è chiaro: rendere sempre più vivi i quartieri della città di Padova soprattutto in concomitanza con le ormai prossime festività natalizie e di fine anno. Slow Friday: venerdì 24 ottobre a partire dalle 18 e fino alle 22 Voltabarozzo sarà teatro di un’animazione di strada. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Lo shopping di vicinato che unisce !!! Venerdi' 24 Ottobre le vetrine di Voltabarozzo saranno aperte per questa iniziativa che vedrà la presenza di animazione e artisti di strada per unire le persone e per far conoscere le varie attività di quartiere. Diètnatural Pa - facebook.com Vai su Facebook

