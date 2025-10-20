Shelby Oaks - Il Covo del Male | in anteprima esclusiva trailer e poster italiani dell' atteso film horror
Al cinema dal 19 novembre grazie a Midnight Factory, uno dei film horror più chiacchierati e attesi degli ultimi mesi, che rielabora il found footage e lo mescola a una messa in scena terrificante e più tradizionale. Ecco in anteprima esclusiva il trailer e il poster italiani ufficiali di Shelby Oaks - Il covo del male. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Nato come un progetto crowdfunding (dove ha superato ogni record su kickstarter per un fim horror), con Chris Stuckmann alla regia e Mike Flanagan come produttore esecutivo, Shelby Oaks uscirà negli US il 24 ottobre. Lo vorreste anche in Italia? - facebook.com Vai su Facebook
