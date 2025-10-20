Al cinema dal 19 novembre grazie a Midnight Factory, uno dei film horror più chiacchierati e attesi degli ultimi mesi, che rielabora il found footage e lo mescola a una messa in scena terrificante e più tradizionale. Ecco in anteprima esclusiva il trailer e il poster italiani ufficiali di Shelby Oaks - Il covo del male. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Shelby Oaks - Il Covo del Male: in anteprima esclusiva trailer e poster italiani dell'atteso film horror