Shangai | Paura in via Stenone cassonetti della spazzatura in fiamme | intervengono i vigili del fuoco

Livornotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nella tarda serata di ieri, domenica 19 ottobre, in via Stenone, a causa di alcuni cassonetti dati alle fiamme. Immediata è stata la chiamata al 112 da parte di alcuni residenti che hanno visto il fuoco divampare rapidamente. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

