Sgarbi preoccupa la sua salute | Non sta guarendo

A dirlo Barbara Hary. Barbara Hary, madre di Evelinga Sgarbi, dalle pagine di La Stampa lancia un nuovo allarme sulle condizioni di salute del critico d’arte. «Vittorio sta male. Sta molto male. E non è vero che sta guarendo. Bisogna fare subito qualcosa per salvarlo». «Doveva andare ad Arpino per l’inaugurazione di una via, ma non si è mai presentato – ha aggiunto – Lo aspettavano tutti, ma semplicemente non ce l’ha fatta. Nelle foto si vede chiaramente che è provato, in uno stato pietoso. In uno scatto inedito che ha mia figlia, sembra addirittura uno spettro». Hary ricorda che negli ultimi mesi gli incontri tra la figlia e Sgarbi si sono diradati. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sgarbi, preoccupa la sua salute: «Non sta guarendo»

