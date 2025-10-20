settembre opes al fast car in finale ko la coccinella

Il Fast Car vince il Settembre Opes 2025, sconfitta in finale la grande favorita, il Bar La Coccinella, testa di Serie n° 1 e campione in carica, che in semifinale aveva battuto lo Zeta Club e nei quarti un’altra squadra top come il Foto Express. Bar la Coccinella che insidia subito il portiere Roversi, costretto a due buoni interventi, per lui sarà una serata impegnativa, ma ricca di soddisfazioni. Il vantaggio arriva con il tap-in di Boarini dopo un primo tiro respinto da azione di calcio d’angolo. Il Fast Car, però, viene preso per mano da capitan Albani, e in 7’ la ribalta: Chendi tenta di spazzare, ma sulla trequarti, Albani addomestica, vince un rimpallo, serve Lefons che in girata fredda Gorgati, 1-1; da fallo laterale sulla sinistra si porta sul fondo, mette in mezzo per Marchiori che sfonda la porta; da calcio d’angolo, nato da una super parata di Gorgati su Tcheuna, ancora Albani questa volta da destra, assist per Marchiori che fa doppietta e 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

