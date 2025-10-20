Sette minuti per svaligiare il Louvre | come ha agito la banda degli operai e la possibile falla nella sicurezza

Sette minuti, un montacarichi, alcune smerigliatrici e un paio di scooter. Tanto è bastato per svaligiare il museo più famoso del mondo a una banda travestita da operai. Senza che la vigilanza né la polizia avessero il tempo di intervenire. La Francia è sotto choc per la rapina al Louvre di domenica mattina, in mezzo ai visitatori, costata una perdita inestimabile al patrimonio artistico francese. L’ennesima, negli ultimi mesi, senza voler risalire al colpo del secolo di Vjeran Tomic, lo Spider Man di Parigi, che nel 2010 rubò cinque quadri, compresi un Picasso e un Modigliani, dal Museo d’Arte moderna senza che il bottino venisse mai ritrovato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sette minuti per svaligiare il Louvre: come ha agito la “banda degli operai” e la possibile falla nella sicurezza

