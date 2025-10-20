Sestri Levante la battaglia contro una mega rada per gli yacht

Repubblica.it | 20 ott 2025

Il centrosinistra contro il sindaco Solinas che ha avviato uno studio per rimettere mano al porto turistico: "Serve un referendum".

sestri levante la battaglia contro una mega rada per gli yacht

© Repubblica.it - Sestri Levante, la battaglia contro una mega rada per gli yacht

