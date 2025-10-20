Sestri Levante la battaglia contro una mega rada per gli yacht
Il centrosinistra contro il sindaco Solinas che ha avviato uno studio per rimettere mano al porto turistico: “Serve un referendum”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Le parole del tecnico Alberto Ruvo al termine di Sestri Levante-Vado
La Torres prepara la sfida di Sestri Levante contro il Bra - "Abbiamo iniziato la settimana con la delusione dopo la sconfitta in casa con la Pianese, poi pian piano è venuta fuori la voglia di rivalsa, di dimostrare che non siamo quelli dell'ultima uscita".
Vietato stendere i panni ai balconi, l'ordine del sindaco nel borgo da cartolina: "Evitate di fare raccapriccio" - Sestri Levante (Genova), il nuovo regolamento del sindaco Francesco Solinas: "Non lasciate sgocciolare i panni dalla finestra".