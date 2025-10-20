Sestri Levante il centrosinistra contro una mega rada per gli yacht | Serve un referendum

Repubblica.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrosinistra contro il sindaco Solinas che ha avviato uno studio per rimettere mano al porto turistico: “Serve un referendum”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

