Passata la tempesta delle regionali, con Avs trionfante e il Pd ridimensionato, a Sesto Fiorentino si guarda già al dopo-Falchi con il binocolo puntato sulle elezioni comunali di primavera. Al netto dei confronti e dei tavoli che presto si dovranno fare ad oggi il nome più quotato per la candidatura a sindaco, è quello di Damiano Sforzi, attuale assessore della giunta Falchi con deleghe a Urbanistica, Edilizia Privata e convenzionata, Vigilanza attività edilizia e Sport e già vicesindaco nella prima consiliatura dell’uomo di punta di Avs. Ma facciamo un passo indietro. Dopo la mancata rielezione di un consigliere regionale nel collegio Firenze 4, il Pd si dichiara pronto "ad aprire sulla Piana una fase di grande confronto e discussione con tutta la comunità democratica", queste le parole del segretario regionale Emiliano Fossi a La Nazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sesto cerca il candidato. Ruggito Avs, il Pd tratta. Sforzi è in pole position