Sessant’anni di Petrone Group | da farmacia napoletana a rete globale
Nel 2025, Petrone Group compie sessant’anni. Un traguardo che racconta il viaggio da una piccola farmacia nel cuore di Napoli a una piattaforma globale di servizi per la salute, capace di portare terapie e competenze dove serve. Non è solo un anniversario: è un passaggio di testimone tra generazioni e visioni. Sessant’anni che parlano di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Costa Smeralda, sessant’anni di ospitalità raccontati dai protagonisti Oltre 250 professionisti di oggi e di ieri si sono ritrovati a Porto Cervo. Il racconto commosso di chi servì la cena a Lady Diana e Dodi Al-Fayed - facebook.com Vai su Facebook
CAMERINO - Da oggi, al compimento dei sessant'anni, lascia il servizio. Comandava il Nucleo operativo e radiomile della Compagnia della città ducale - X Vai su X
Petrone Group celebra 60 anni di attività - Nel 2025, Petrone Group celebra 60 anni di storia imprenditoriale, un traguardo importante che racconta ... notizie.tiscali.it scrive
Farmacia sequestrata: in 25 rischiano il posto di lavoro - Parliamo della «Petrone» di Pianura, le cui saracinesche furono abbassate esattamente tre settimane fa su ... Segnala ilmattino.it
Codice Sconto Farmacia Petrone - Un codice sconto Farmacia Petrone è un codice segreto il cui funzionamento è molto simile ai coupon cartacei: ti basterà applicarlo al carrello sul sito https ... Da ansa.it