Servizio idrico integrato l' appello di Mancuso ai sindaci | Basta polemiche servono decisioni e coerenza
L’Assemblea territoriale idrica di Catania (Ati Catania) interviene nel dibattito sul Servizio Idrico Integrato, invitando i sindaci dei Comuni dell’Ambito territoriale ottimale Catania 2 a una riflessione basata su responsabilità istituzionale e coerenza amministrativa.In una lettera indirizzata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Crotone, servizio idrico sospeso per intervento urgente alla rete - Il Crotonese - facebook.com Vai su Facebook
Amap, sospeso oggi il servizio idrico a Mondello https://ift.tt/xwVHmEt - X Vai su X
“Bollette dell’acqua +400%”: appello del sindaco Firrarello ai colleghi. “Bocciate quel piano folle” - Firrarello avverte: nuove tariffe ATI potrebbero far esplodere le bollette dell’acqua fino al 400%. Come scrive corrieretneo.it
Servizio idrico integrato. Da Fabio Di Gioia l’appello ai sindaci - TERNI "I sindaci si facciano carico di rappresentare le esigenze territoriali". Si legge su lanazione.it
Parere favorevole al progetto riforma del sistema idrico integrato - Sono iniziate le prime audizioni sul progetto di legge che propone la riforma del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo. Come scrive laquilablog.it