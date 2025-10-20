Servizi sociali tutti gli squilibri segnalati dalla Corte dei conti
Policy diverse in ogni regione, tre focus su Liguria, Campania e Sardegna L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Lecco, rissa in centro. Alcol e droga fra le cause I quattro protagonisti della rissa non appartengono alla rete di persone senza fissa dimora già conosciute e seguite dai servizi sociali . Si tratterebbe invece di individui arrivati da fuori città, senza problemi di allo
Nuovo studio sui servizi sociali! Il paper #Inapp confronta la valutazione della qualità e dei LEP in 4 Paesi: UK, Spagna, Norvegia e Italia.
Servizi sociali, il Piemonte investe sotto la media nazionale e poco in innovazione. Forti disparità tra province: Alessandria la più povera - Corte dei conti: la regione investe 151 euro pro capite nella spesa sociale contro i 185 in Italia.
Corte Conti, squilibri territoriali su spesa servizi sociali - L'analisi sul sistema dei servizi sociali comunali "evidenzia squilibri territoriali nella spesa sociale pro capite, con valori bassi e strutturalmente insufficienti in vaste aree del Paese, a fronte ...
