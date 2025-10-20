Servizi di supporto per disabili e anziani di Bari al via il bando comunale per enti del Terzo Settore

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche comunali volte a rafforzare la rete di servizi di prossimità e a sostenere le persone più fragili, promuovendo modelli di welfare partecipato. Fino al 26 ottobre è possibile partecipare all’avviso del Comune di Bari per l’individuazione di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

