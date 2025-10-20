SERIE D Oddo ko col Caldiero | Qui per crescere

Secondo stop consecutivo per Milan Futuro: dopo aver perso con la Virtus Ciserano Bergamo, ko anche in casa col Caldiero. Tanti assenti oltre a Vos tra infortunati (Asanji, Bonomi, Traoré), convocati in Primavera (Zukic) e soprattutto in prima squadra (oltre a Pittarella e Balentien, anche Sala). "Le nostre vittorie sono queste, mandare ragazzi a San Siro, in Serie A. La Serie D deve essere di passaggio per i nostri giocatori che speriamo possano raggiungere la prima squadra, per convocazioni o panchine: lavoriamo per questo", le parole di Massimo Oddo. "Il nostro campionato sarà questo: faremo tante vittorie e perderemo ancora, è difficile con le nostre armi stare nelle prime posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

