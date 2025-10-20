Serie D Nappo segna un eurogol a Imola Il Lentigione rafforza il primato
IMOLESE 0 LENTIGIONE 1 IMOLESE: Salgado; Bellucci (78' Accursi), Ricci, Elefante, Barnabà, Dragoi, Lisi (85' Troiano), Agbugui (22' Riccardi), Manes (61' Melloni), Mattiolo, Rizzi. A disp: Cipi, Nistor, Cocchi, Macario, De Chiara. All. Potepan. LENTIGIONE: Gasperini, Mirri (61' Penta), Pari (78' Mordini), Jessey (72' Nanni), Masini, Battistello (61' Cudini), Alessandrini, Mele, Cellai (85' Iori), Miglietta, Nappo. A disp: Cheli, Bita, Panigada, Agbekomu. All. Pedrelli. Arbitro: Paolo Isoardi di Cuneo (Moscolari e Monardo di Bergamo) Rete: pt 25' Nappo. Note: ammoniti Dragoi, Battistello, Bellucci, Pari, Lisi.
