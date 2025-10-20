Serie B risultati ottava giornata | il Modena mantiene la vetta risale il Monza
Roma, 19 ottobre 2025 – Termina l'ottava giornata di Serie BKT, con il Modena che esce indenne dal Barbera e mantiene la vetta della classifica. I gialloblù passano in svantaggio a seguito del gol di Segre, ma trovano il pari nella ripresa grazie all'autorete di Bereszynski e restano davanti ai rosanero in classifica: dopo questa giornata, Sottil e i suoi si trovano a quota 18, con la squadra di Inzaghi che insegue a -2. Buona la prima di Dionisi sulla panchina dell'Empoli: pareggio tra le mura amiche contro il Venezia ed Entella staccato. I toscani restano attaccati al Sudtirol con 10 punti, mentre il Venezia ritrova un pari dopo la vittoria dello scorso turno ed esce dal Castellani con qualche rimpianto, dato che, con una vittoria, sarebbe salita terzo posto in solitaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
